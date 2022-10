Sea of Thieves byr på nytt eventyr i Herald of the Flames

HQ

Rare har endelig gått ut med når det neste eventyret i Sea of Thieves begynner, og har også gitt et glimt av hva det tilbyr. Etter tidligere kampanjer sentrert rundt den onde Captain Flameheart (som spillerne beseiret for en stund siden), vil den nye historien Herald of the Flame la våre digitale pirater møte lojalistene til den beseirede kapteinen som nå prøver å gjenopplive ham.

I en pressemelding avsløres det at piratene vil jakte på Stitcher Jim, en skurk som har vært savnet siden slutten av Heart of Fire Tall Tale. Det er tilsynelatende opp til oss pirater å avgjøre hvor Jims lojalitet ligger før vi står overfor det som beskrives som en "uunngåelig konfrontasjon" mellom Flamehearts lojalister og Pirate Lords allierte.

I den filmatiske traileren nedenfor presenteres historien mer detaljert, og 27. oktober er premieredatoen.