Sea of Thieves er det mest forhåndsbestilte PS5-spillet nå

HQ

Så hvilket spill er for øyeblikket det mest forhåndsbestilte til PlayStation? Er det kanskje Dragon's Dogma 2 eller Rise of the Ronin? Har Elden Ring-utvidelsen Shadow of the Erdtree kapret førsteplassen, eller ligger neste års Grand Theft Auto VI allerede øverst på listen?

Svaret er nei på alle disse spørsmålene. Det mest forhåndsbestilte spillet i gigantmarkeder som USA, Storbritannia, Frankrike, Italia og Tyskland er i stedet en gjenutgivelse av et flott spill fra 2018. Vi snakker selvfølgelig om Rares tidligere PC- og Xbox-eksklusive piratsimulator Sea of Thieves, som har klatret til den absolutte toppen i flere av verdens største markeder (i Spania ligger det imidlertid "bare" på andreplass).

Det ser altså ut til at vi kan vente oss mange nye sjørøvere når Sea of Thieves debuterer på PlayStation 5 30. april. Vi antar at det ikke bare er pirater som vil glede seg over velfylte skattekister, men også Microsoft og Rare.