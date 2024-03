Sea of Thieves er i ferd med å få sitt største og viktigste år hittil

HQ

Sea of Thieves fyller seks år, og selv om tallet ikke er spesielt unikt har Rare valgt å feire bursdagen på best mulig måte, og det er ingen overdrivelse å si at 2024 blir spillets viktigste år siden lanseringen i 2018.

Vi snakker ikke om at det er på vei til PlayStation 5 (og sannsynligvis Switch 2, når den kommer), men om en stor oppfriskning av alt med masse nytt innhold akkurat i tide til sesong 12, med informasjon om sesong 13 og 14 i tillegg.

I en 20 minutter lang presentasjon - som du kan se nedenfor - forteller Rare at vi kan se frem til helt nye våpen, nemlig Double Barrel Pistol og kastekniver, noe som endrer hvordan Sea of Thieves skal spilles. Førstnevnte kan brukes til å avfyre to raske skudd eller lades opp for et sterkere angrep, og ligger mellom den vanlige pistolen og blunderbuss i skade og rekkevidde. Kasteknivene er kraftigere, men fienden kan også bruke disse mot deg. Vi får også en Grapple Gun, en slags bærbar harpun for deg som vil ha tak i ting raskt, eller hvorfor ikke snappe kister fra andre pirater uten å slåss?

Den mest interessante funksjonen er det nye "Horn of Fair Winds", som er akkurat hva det høres ut som: Du kan rett og slett tilkalle vind. Dette kan brukes på mange måter, blant annet til å blåse bort motstandere, svømme som en motorbåt, slukke branner og til og med sette vind i seilene for å oppnå maksimal hastighet. En annen ting som forandrer alt, er at du nå kan gå på harpunlinene dine mens du bærer ting. Det er altså fullt mulig å hoppe om bord på et fiendtlig skip med en kruttønne eller en sorgkiste. Det kommer også til å være ziplines på øyene for å gjøre det raskere å bevege seg rundt dem.

Vi kan også glede oss til en ny hagleinspirert kanonkule og en slags granat som får skjeletter til å dukke opp på motstanderens skip. Lykke til med å håndtere seil, ror, spikre hull, slukke branner, tømme vann, reparere master og lignende når det går skjeletter rundt og angriper deg samtidig.

Til slutt kan vi annonsere noe som vil gjøre alle magi-elskende pirater veldig glade - vi vil etter hvert kunne ha ugler som kjæledyr. Sjekk ut presentasjonen nedenfor, den er mildt sagt fullpakket.