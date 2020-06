Sea of Thieves er meget populært på Steam

Du ser på Annonser

Sea of Thieves har vært tilgjengelig på PC siden det ble utgitt i mars 2018, men da bare via Microsoft Store. Den 3. juni, altså forrige uke, kom det endelig til Steam, og dette ser ut til å ha vært etterlengtet. Det er nemlig allerede Microsofts nest mest fremgangsrike spill på Valves plattform.

Ifølge Benji Sales nådde Sea of Thieves på det meste 41 110 samtidige spillere på Steam i løpet av helgen (like i hælene på nyslipte Command & Conquer Remastered Collection), hvilket må sies å være meget imponerende da det som sagt også finnes på Microsoft Store og inngår med Xbox Game Pass - samt at det dessuten er et drøyt to år gammelt spill. Det mest populære Microsoft-spillet på Steam er så klart Halo: The Master Chief Collection.