Sea of Thieves er på toppen av sommerens Steam-hitliste

Du ser på Annonser

For øyeblikket kjører Steam deres store årlige sommersalg, hvilket byr på et hav av store rabatter på mange av titlene på tjenesten. Selv om salget er godt i gang, er det dog likevel et spill til fullpris som selger best.

Som analytikeren Benji Sales la merke til, er Rares sjørøvertittel Sea of Thieves nemlig å finne på førsteplassen på Steams hitliste. Og det er til tross for at spillet kom til plattformen for en måned siden og ikke er på tilbud for øyeblikket.

Sea of Thieves har også vært tilgjengelig i et par år, og er en del av Xbox Game Pass på både konsoll og PC, hvilket gjør suksessen på Steam ende mer imponerende.