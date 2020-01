Sea of Thieves er Xbox' mest populære nye IP med 10 millioner spillere

Sea of Thieves fikk en del kritikk for å blant annet ha lite innhold i starten, men dette stoppet ikke Rares sjørøverspill fra å ha over fem millioner spillere etter bare fire måneder. Dette er nok også en av grunnene til at britene ikke har gitt opp spillet, og bare fortsatt å gjøre spillet bedre med en rekke forbedringer og tillegg. Det harde arbeidet har nå gitt resultater.

Microsoft kan nemlig avsløre at Sea of Thieves bare har betrygget sin posisjon som den mest suksessfulle nye IPen fra Xbox Games Studios denne generasjonen ved å nå ha blitt spilt av over ti millioner landkrabber. I kjent stil har utviklerne tenkt å feire dette med gaver til spillerne, så logger du deg inn mellom den 15. og 22. januar venter det spesielle seil og en emote.