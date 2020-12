Sea of Thieves får battle pass og sesonger i 2021

Du ser på Annonser

Vi nærmer oss tre år siden Rare slapp Sea of Thieves, men det betyr ikke at spillet har forsvunnet i skyggen av andre store spill. Nå kan ikke britene bare skryte av at over 11 millioner spillere har prøvd sjørøvereventyret i år, men også at noen spennende endringer skjer neste år.

I den nyeste videodagboken forteller utviklerne nemlig at Sea of Thieves blant annet vil begynne med sesongbaserte oppdateringer og eventer i januar. Dette betyr at spillet vil oppdateres med nye opplevelser omtrent hver fjerde måned. Den første starter med en ny Merchant Alliance Voyage hvor vi nærmest blir detektiver som prøver å finne spor av et mystisk skip som skal ha forsvunnet med store skatter. For å gjøre det hele ekstra interessant introduseres selvsagt et battle pass-lignende system i samme slengen.

Den gratis utgaven av dette vil bestå av hundre nivåer som hver vil belønne oss med nye kostymer, kosmetiske endringer av skipene våre og lignende goder. Samtidig er det mulig å betale for en premiumutgave kalt Plunder Pass. Dette vil by på noen unike gjenstander, samt noen eksklusiver i Pirate Emporium-butikken.

Spillet vil selvsagt ikke bare oppdateres hver fjerde måned uansett, for hver sesong vil også få mindre oppdateringer med live-eventer, små forbedringer og justeringer, nye Pirate Emporium-gjenstander og mer. Alt for å gi oss en bedre følelse av fremgang og moro selv om vi bare spiller i korte perioder. Nærmere informasjon om alt dette kommer i januar.

Før den tid kan vi se frem til en ny oppdatering den 9. desember som starter årets Festival of Giving med en drøss av live-eventer, Gilded Voyages, Twitch Drops og lignende.