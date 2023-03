Sea of Thieves får en Deluxe Edition

HQ

Hvis du har lyst til å starte en karriere som digital sjøhund i Rare's umåtelig populær Sea of Thieves, så har vi noen gode nyheter i vente for deg. For å feire tittelens femårsjubileum har en ny Deluxe Edition blitt annonsert for £35.99 / €39.99, og også en oppgradering for de av dere som allerede eier grunnspillet, men vil ha litt ekstrautstyr for £8.99 / €9.99, som inkluderer:

"Inkludert i Deluxe Edition av Sea of Thieves, inneholder denne pakken den brennende Black Phoenix Figurehead and Sails, de klassiske Crab Dab og Deck Hide Emotes og 550 Ancient Coins å tilbringe i Pirate Emporium."

En ny vanlig (og Game Pass) versjon er også lagt til kalt Sea of Thieves 2023 Edition. Dette er det nye standardspillet og kommer med:

"Feir fem år siden Sea of Thieves 'lansering med denne spesialutgaven av spillet, som inkluderer en kopi av Sea of Thieves selv med alt permanent innhold lagt til siden lanseringen, pluss en 10.000 gullbonus og et utvalg av Hunter kosmetikk. Hunter Cutlass, pistol, kompass, hatt, jakke og seil vil sikre at du kutter en formidabel figur når du setter seil for eventyr!

Sjekk ut en rask presentasjon av Deluxe Edition nedenfor.