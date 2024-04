Sea of Thieves får en lukket PS5-beta den 12. april.

HQ

Sea of Thieves var en av de fire tidligere Xbox-konsolleksklusive titlene (de andre var Pentiment, Grounded og Hi-Fi Rush) som Microsoft annonserte for konkurrerende formater tidligere i år, og det lanseres til PlayStation 5 30. april.

Hvis du ikke har lyst til å vente til da, men ønsker å spille pirat i Sea of Thieves, har Rare gode nyheter på lager i en ny FAQ for PlayStation 5. De har nå bekreftet at en lukket beta starter 12. april, og alle som har forhåndsbestilt Premium- og Deluxe-utgaven, vil være kvalifisert til å prøve den elskede piratsimulatoren. All fremgangen din vil deretter bli tatt med til det endelige spillet, slik at du får et praktisk forsprang, selv om det er verdt å huske at Sea of Thieves aldri gir spillere på høyere nivåer noen som helst spillfordeler, men det er definitivt en fordel å kjenne til reglene.

Til slutt legger Rare også til at det vil være dedikerte PlayStation-servere hvis du bare vil spille med andre på samme format. Du kan også utvide dette til kun å spille med folk som bruker kontrollere (hovedsakelig Xbox-spillere) eller åpne for crossplay, slik at du også kan spille mot PC-spillere.

Sjekk ut FAQ-lenken over for mer informasjon.