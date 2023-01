Sea of Thieves får et nytt støttestudio

HQ

Det ser ut til at Rare gjør seg klar til å bevege seg bort fra Sea of Thieves til en viss grad, muligens for å fokusere mer på utviklingen av Everwild, som ble annonsert i 2019. Heldigvis betyr ikke dette nødvendigvis at vi får mindre innhold til piratsimulatoren i fremtiden.

Utvikleren har nå bekreftet at de vil slå seg sammen med det Liverpool-baserte studioet Lucid Games (Destruction Allstars) i utviklingen av spillet, og sistnevnte tvitrer:

"Vi er glade for å kunngjøre at vi jobber med @RareLtd på @SeaOfThieves! Det har vært utrolig å støtte dem på deres spennende pirateventyr og vi kan ikke vente med å se hvor denne legendariske reisen vil ta oss!

Nøyaktig hvor mange Rare-ansatte som fortsatt vil være involvert i Sea of Thieves er foreløpig ukjent, men en kvalifisert gjetning er at det for det meste vil være på konsultasjonsbasis, da det høres usannsynlig ut at de ville kunngjøre et samarbeid som dette hvis det bare handlet om en håndfull mennesker. Forhåpentligvis får vi mer informasjon om dette ganske snart.