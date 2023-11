Sea of Thieves får ny PvP-fokusert reise neste uke

HQ

I en ny video fra Rare fikk vi en titt på den kommende reisen til Sea of Thieves. Denne reisen, som har fått tittelen Skull of the Siren Song, vil først og fremst være fokusert på PvP, og mannskapene får to kart når de melder seg på arrangementet.

Alle mannskapene som deltar i arrangementet, må deretter løpe om kapp for å finne stedene som er prikket ut på kartene. Det ene kartet peker på en kiste, det andre på en nøkkel som trengs for å åpne den. Men det er ikke bare å vinne når du har disse nøkkelingrediensene, og det tar faktisk en god del tid å låse opp kisten.

I løpet av denne tiden blir skipet ditt redusert i fart, noe som gjør deg sårbar for andre mannskapsangrep. Men hvis du klarer å nå frem til en utpost med livet i behold og levere inn Sirenesangens kranium, har du fullført hendelsen.

Kommer du til å lete etter Sirenesangens kranium?