Sea of Thieves feirer femårsjubileum med en dokumentar

En helaftens dokumentar om Sea of Thieves kalt Voyage of a Lifetime har premiere 20. mars for å feire spillets femårsjubileum. Dokumentaren vil gi et "ærlig og grundig" blikk på spillets reise fra begynnelsen til i dag.

Vi blir også lovet "tidligere usette opptak og en ærlig titt på oppturer og nedturer i Sea of Thieves' utvikling og utgivelse" mens vi følger Rare bak kulissene.

Sjekk ut traileren for dokumentaren nedenfor. Det ser ut som en fin måte å feire det som trolig har blitt Rares mest suksessfulle tittel gjennom tidene.