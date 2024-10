Sea of Thieves fjerner viktig sesong 14-funksjon bare dager etter utgivelsen

HQ

Sea of Thieves Rare lanserte sesong 14 for noen dager siden, som inkluderte flere nye funksjoner, ikke minst muligheten til å krype på huk og forkledninger (som å gjemme seg i en tønne eller kiste). Men dette hadde tydeligvis ikke blitt testet nok, for nå har Rare sett seg nødt til å fjerne flere av disse nyhetene.

I en ny video sier Rare blant annet :

"Etter å ha overvåket feilrapporter og tilbakemeldinger i løpet av helgen, har vi sett at crouching har introdusert en rekke knock-on-effekter til den bredere opplevelsen, for eksempel retur av hurtigbytte, luftkontroll fra kanoner og til og med en uovervinnelighetsutnyttelse."

Andre nye funksjoner i sesong 14 som blowdart og grapple-gun er fremdeles der, men tilsynelatende bør vi ikke forvente sistnevnte i en uke eller så mens Rare undersøker problemet og utvikler mottiltak.