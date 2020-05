Sea of Thieves inntar Steam tidlig i juni

Sea of Thieves seiler inn mot Steam den 2 april 2020 klokken 15:39 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Man kan trygt si at Rare har gjort en fantastisk jobb med å gjøre Sea of Thieves mye bedre og mer innholdsrikt etter en smålaber lansering for to år siden, så da passer...