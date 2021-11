Sea of Thieves lar oss lage skattejakter og bruke fyrverkeri i desember

HQ

Til tross for å ikke ha laget et online-fokusert spill før må det være lov å si at Rare har gjort en enestående jobb med Sea of Thieves etter lanseringen i 2018, noe den kommende sesongen blir et prakteksempel på.

Etter en stund med hinting har britene endelig offentliggjort en video hvor de viser og forteller mer om nesten alt som kommer i femte sesong av Sea of Thieves den 2. desember, og det virker som om vi får veldig mye kult. For eksempel blir det mulig å grave ned egne skatter. Å gjøre dette gir oss et eget skattekart slik at kisten ikke glemmes eller for å dele med andre. Om man velger å gjøre sistnevnte vil du belønnes med en god del snadder om noen finner kisten og leverer den oppgradsgiveren.

Da passer det jo veldig godt at man kan feire med å skyte opp fyrverkeri av ulike slag som bare kan se pene ut, lyse opp omgivelsene, varsle om farer og mer. Mens du beskuer det som skjer på himmelen blir det endelig også mulig å sitte. Deretter kan du sove for å få tilbake litt helse.

Topp det hele med muligheten til å ha private samtaler ved å snu roperten feil vei, bruke kanoner på robåter, rotter på skipene, en rekke nye melodier å spille, en drøss med kosmetiske ting (deriblant mer basert på Pirates of the Caribbean), at munnen til figurene våre nå beveger seg når de snakker og utrolig mye mer, så er det ingen tvil om at veldig mange vil tilbringe julen i Sea of Thieves.