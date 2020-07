Sea of Thieves mer populært enn noen gang med 15 millioner spillere

Du ser på Annonser

I januar kunne Rare skryte av at over 10 millioner brukere hadde prøvd Sea of Thieves, men det ble raskt tydelig at turen over til Steam økte antallet betraktelig. Nå vet vi hvor mye.

Det britiske studioet kan nemlig avsløre at det nå er over 15 millioner som har prøvd Sea of Thieves, og de legger ikke skjul på at veksten i all hovedsak skyldes Steam-utgaven. Faktisk har flere satt seil de siste seks månedene enn i hele 2018 og 2019, noe som også reflekteres med en rekordmåned i juni da det var over 3.3 millioner aktive spillere. Slettes ikke verst, og meget fortjent med tanke på hvor mye utviklerne har forbedret sjørøverlivet etter en litt middels lansering i 2018.