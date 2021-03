Sea of Thieves når over 20 millioner spillere

Du ser på Annonser

Sea of Thieves fyller tre år i morgen, men fortsetter stadig å vokse. 2020 var faktisk spillets beste år med over 11 millioner nykommere, og januar i år var den beste måneden hittil. Og siden har det bare fortsatt å øke i popularitet.

Nå meddeler Rare via Twitter at Sea of Thieves har nådd over 20 millioner spillere:

"Three years of adventure. 20 million players. So much grog. Thank you, pirates, here's to you."

Sannsynligvis vil populariteten bare fortsette å øke framover med spillets nye fokus på sesonger som skal tilføye nytt innhold kontinuerlig.