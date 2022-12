Sea of Thieves oppsummerer ditt pirateventyr

HQ

Det er under tre uker til nyttårsaften, og det betyr at det er den tiden på året der spillselskapene lanserer såkalte årsoversikter. Rare ser ut til å være en av de første store utviklerne som gjorde dette i 2022, og nå kan du få en oppsummering av ditt eventyr i Sea of Thieves.

Tjenesten byr på mange statistikker, blant annet over hvor langt du har seilt, men også ting som dine favorittviser, hvor mye gull du har samlet, hvor mange ganger du har spydd og dine kokkeferdigheter. Surf over hit for å få din oppsummering.

Sea of Thieves er sannsynligvis Rares største suksess hittil. Allerede i juni avslørte de at over 30 millioner spillere har seilt på Rares digitale hav mens de har gjort all slags ugagn, og det er et tall som selvfølgelig har steget siden den gang.