Sea of Thieves: Season 8 starter neste uke

HQ

Rare kunngjør at den åttende sesongen av Sea of Thieves offisielt starter 22. november, og utvikleren sier også at de vil fortelle alt om hva de har planlagt senere denne uken i en dedikert stream.

På Twitter står det at streamen starter fredag 18. november kl. 17, der vi blant annet skal få se Season Eight Content Update samt beslutningene fellesskapet tok i det pågående eventyret, Return of the Damned.

Ellers er det ikke så mye som er avslørt om sesongen ennå, men det er ingen tvil om at den vil bringe en rekke nye kosmetiske gjenstander samt flere muligheter til å utforske den store åpne verden med nye ting å gjøre.