Sesong to av Sea of Thieves har nå starte, og med det kommer som vanlig en gratis innholdsoppdatering. Vi kan se frem mot ting som et nytt fort, nye Trials, nye belønninger, en ny Achievement og masse mer som du kan lese mer om i detalj her, eller bare se den offisielle innholdstraileren øverst.