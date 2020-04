Man kan trygt si at Rare har gjort en fantastisk jobb med å gjøre Sea of Thieves mye bedre og mer innholdsrikt etter en smålaber lansering for to år siden, så da passer det godt at det snart blir tilgjengelig flere steder.

Sea of Thieves har plutselig fått en Steam-side, og som om det ikke var nok hevder den at spillet vil komme til Valve sin plattform "snart". Nå har selvsagt det ordet ganske ulike meninger i spillindustrien, men vi kan nok være ganske sikre på å sette seil før sommeren.