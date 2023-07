Sea of Thieves Sesong 10 er forsinket

HQ

Rare har kunngjort at Sea of Thieves pirater må vente litt lenger før de kan sjekke ut den tiende sesongen av tittelen. Som kunngjort i et blogginnlegg har Rare sagt at de trenger ekstra tid til å forberede oppdateringen for utgivelse, noe som betyr at den nå vil debutere i midten av oktober. I en kommentar til saken uttalte Christina McGrath, Head of Community på Rare, følgende:

"Det er ikke en avgjørelse vi har tatt lett på, og vi deler skuffelsen over at vi har vært nødt til å gjøre dette. Men etter nøye overveielse er vi overbevist om at det er det beste vi kan gjøre for kvaliteten på utgivelsen, bærekraften i utviklingsprosessen og teamets trivsel."

Sesong 10 av Sea of Thieves er nå planlagt til 19. oktober 2023, og når det gjelder hva det betyr for sesong 9, har Rare sagt: "Det er fortsatt mye som skjer utenfor sesongrytmen - så vi håper at selv uten en ny sesong neste måned vil du fortsatt ha mye å gjøre." Dette gjelder selvfølgelig den nye utvidelsen The Legend of Monkey Island, som vi nylig anmeldte.

Når det gjelder hva som kommer i Sea of Thieves, er vi, i tillegg til nytt innhold på Monkey Island, lovet Gold & Glory Weekends og Community Weekends, og at når sesong 10 lanseres, vil den nå også inneholde "hovedinnholdet" i det som skulle være sesong 11, som nå vil lanseres i den andre måneden av sesong 10.

Rare avslutter med å legge til: "Vi ser frem til å ta med oss mye av fremdriften inn i 2024 med ambisiøse og dristige planer, inkludert noen viktige planer om å fornye sandkassen Sea of Thieves. Takk for at dere har holdt ut med oss - vi setter uendelig stor pris på det, og vi er fast bestemt på å belønne tålmodigheten deres med en styrket, storslått avslutning på 2023."