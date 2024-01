Sea of Thieves: Sesong 11 setter seil 23. januar

HQ

Sesong 11 i Sea of Thieves sparkes i gang 23. januar, og denne oppdateringen er en stor oppdatering med flere store endringer, der mange av dem er gjort for å gjøre eventyret lettere å komme inn i for nykommere.

Blant annet får spillerne nå tilgang til alle reiser og hendelser fra skipets oppdragstabell, slik at de ikke lenger trenger å kjøpe reiser fra individuelle handelsmenn. Du kan også legge ut på tokt raskere med en hurtigreiseløsning som gjør at skipet dykker ned under bølgene og dukker opp igjen der det trengs (selv om det etterlater eksisterende bytte). Når du fullfører seilaser, får du rykte, noe som gir deg en belønning allerede før du innkasserer skatten, slik at du ikke mister alt hvis slemme pirater dukker opp.

Dette og mye mer blir vist i en ny video for sesong 11, som du kan se nedenfor. Og som vanlig er det forresten en gratis oppdatering.