Sea of Thieves: Sesong ni har mye å tilby digitale buccaneer

Niende sesong av Sea of Thieves lanseres 16. mars, og med dette kommer tonnevis av nytt innhold, generelle forbedringer og noen justeringer basert på pirattilbakemeldinger.

Et av høydepunktene i sesongen er Chest of Fortune, et verdifull tyvegods som tilbyr unike utmerkelser og kosmetikk. Reaper's Chests har også blitt oppdatert, mens Captains og Pirate Legends kan nå ta på seg nye reiser. World Events har i tillegg blitt rebalansert for å være mer rettferdig for forskjellige mannskapsstørrelser. På toppen av det hele gir sesongen 100 nye nivåer av sesongbasert progresjon som spillerne kan jobbe gjennom for å tjene belønninger ved å øke sin berømmelse.

Buccaneer vil glede seg over flere andre livskvalitetsforbedringer som legges til i spillet. Disse inkluderer bedre skatteharpunering for raskere å få kister ombord på skipet ditt, en radialmeny for mat og måker som sirkler rundt sunket skipsplyndring. Oppdateringen løser også et problem der Reapers kunne skjule skattene sine i utilgjengelige områder (Devil's Shroud), noe som gjør det til et mer jevnt spillefelt for å jage mannskap.

Ytterligere detaljer om de nye funksjonene og designvalgene vil bli avslørt i en Deep Dive-video som kommer snart. Alt i alt bringer Sea of Thieves: Sesong ni med seg friske og spennende endringer, og vil garantert holde både nye og gamle pirater underholdt på åpent hav.