Sea of Thieves: Sesong ti får et dypdykk

HQ

Sea of Thieves har seilt en veldig lang vei fra den opprinnelige utgivelsen i 2018, da folk klaget på mangelen på innhold. Siden da har vi fått massevis av utvidelser, sesonger og til og med DLC-eventyr basert på Pirates of the Caribbean og The Secret of Monkey Island - og alt har vært gratis.

Nå er det snart tid for sesong ti, som starter 19. oktober. Blant nyhetene er Guilds, som er en måte for opptil 24 pirater å begynne å jakte på rykte som en gruppe (ved å spille asynkront), dele belønninger, bli med i hverandres mannskap og mye mer. Se presentasjonen av hva du kan forvente deg i videoen nedenfor.