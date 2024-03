Sea of Thieves-spillere må installere spillet på nytt etter oppdatering

HQ

Hvis du planlegger å samle mannskapet ditt for å gjøre de digitale havene i Rares Sea of Thieves usikre denne helgen er det en detalj du bør vite. Hvis du spiller via Microsoft Store (som inkluderer Xbox og Game Pass) må du installere spillet på nytt. Og det kan ta en stund, med tanke på at det er rundt 90 gigabyte stort.

Årsaken er en ny oppdatering som blant annet legger til et nytt anti-cheat-system, noe som har vært et problem for spesielt PC-spillere. Du kan imidlertid velge å hovedsakelig spille med konsollbrukere i menyene, og det kan jeg anbefale.