Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island får en lanseringstrailer

HQ

Fra og med i dag er det endelig mulig å besøke den fantastiske verdenen Monkey Island slik vi aldri har sett den før, ettersom gratisutvidelsen The Legend of Monkey Island for Sea of Thieves nå er lansert.

Det er laget mer som et klassisk pek-og-klikk-eventyr enn det vanlige Sea of Thieves -spillet, noe som betyr at du ikke trenger å bekymre deg for menneskelige pirater som stjeler byttet ditt denne gangen. Men det betyr ikke at du er trygg, for LeChuck selv kommer til å gjøre livet surt for alle.

Se lanseringstraileren nedenfor.