Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island går planken i juli

Rare har hatt mange spesielle eventer i Sea of Thieves gjennom årene, men en av de beste og mest populære var uten tvil da Jack Sparrow og resten av Pirates of the Caribbean-universet inntok spillet. I juli er det altså en annen velkjent pirat som skifter beite.

Musikken hadde jo såvidt begynt før en rekke av dere sikkert sperret opp øynene i gårsdagens Xbox Games Showcase, for Sea of Thieves skal altså få en historieutvidelse basert på The Legend of Monkey Island. Denne starter 20. juli, og bringer både den sagnomsuste øyen, Guybrush Threepwood, LeChuck og fler gjennom de tre Tall Tales-delene.