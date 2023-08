HQ

I morgen lanseres den andre episoden av Sea of Thieves -utvidelsen The Legend of Monkey Island, som har fått navnet The Quest for Guybrush. Det betyr mer av alt det vi elsker når vi utforsker Mêlée Island, og vi kan glede oss til alt "fra fornærmende sverdkamper til trinsebaserte stunts".

The Quest for Guybrush er gratis for alle Sea of Thieves -eiere (og Game Pass-abonnenter). Sjekk ut lanseringstraileren nedenfor av det som ser ut til å bli et fantastisk eventyr.