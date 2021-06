Sea of Thieves-musikken slippes på vinyl

Du ser på Annonser

En av de beste tingene med Sea of Thieves er det fantastiske soundtracket komponert av Robin Beanland (Jet Force Gemini, originale Killer Instinct, Conker's Bad Fur Day), som virkelig setter god piratstemning. Nå er dette briljante soundtracket i ferd med å gis ut på vinyl.

Vi kan se frem mot 125 minutters Sea of Thieves-musikk levert på en LP-samling med tre vinyler trykt på "Tropical Island Colored Vinyl". Det ligger også en 24-siders historiebok inni coveret der "Merry" Merrick forteller sine episke fortellinger fra livet til havs samt tekster til såkalte shanty-viser. Som en lekker bonus kan vi se frem mot seilende piratskip og dansende skjeletter mens vi hører på musikken:

"The center labels on each disc include innovative pop-up papercraft art, which lends a three-dimensional effect in the form of tiny ships, dancing people, and other whimsical Sea of Thieves references."

For å forhåndsbestille godbiten, surf bare over til iam8bit.com. Prislappen ligger på $99,99 med planlagt levering i løpet av årets tredje kvartal.