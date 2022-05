Sean Astin sier han fikk frysninger av Amazons Ringenes herre-serie

HQ

Amazon er i ferd med å legge siste hånd på The Rings of Power, deres kommende TV-serie basert på Ringenes herre-universet. En person som allerede har fått en sniktitt er Sean Astin, som spilte Samwise Gamgee i Peter Jacksons legendariske trilogi.

Og ut i fra hans reaksjoner å dømme kommer ikke resultatet til å svikte fansen. Under Calgary Expo 2022 (via IGN) sa han nemlig følgende:

"I saw the preview for it, and it gave me chills. It looked like they got it. I've been saying the whole time - they're gonna do it right. There's no way Amazon is gonna pay almost a billion dollars for a franchise just to screw it up."

The Rings of Power har premiere på Amazon Prime Video 2. september. Dette er tidenes dyreste TV-serie, der Amazon betalte 250 millioner dollar bare for rettighetene til å lage serien, med et budsjett på 465 millioner dollar for de åtte episodene til den første sesongen.

Har du tenkt til å følge denne serien?