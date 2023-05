Seann "Stifler" William Scott vil lage flere American Pie-filmer

Det er nå mer enn ti år siden vi sist fikk feste med Jim, Michelle, Stifler, Kevin, Finch og vennene deres, men det er håp om mer.

HQ

For ifølge Seann William Scott er det en god sjanse for en ny oppfølger. Under et intervju med ComicBook.com nevnte skuespilleren at teamet har en veldig god idé som kan danne grunnlaget for en oppfølger til Reunion som ble utgitt i 2012.

"Jeg vet ikke, jeg elsker bare karakteren så mye. Vi må ha en god idé, og spesielt i disse dager må den være fantastisk. Du vet, komedie er tøft, og de har alltid vært tøffe, men du vet, komedier har virkelig endret seg. Men jeg tror ærlig talt at vi har snakket om en idé. Jeg hadde en, og jeg har fortsatt en som vi bokstavelig talt nylig har begynt å snakke om."

Scott fortsatte med å forklare hvordan det hadde vært veldig gøy å skildre en 40 år gammel Stifler.

"Det ville være så gøy å se, tror jeg. Morsomt, men også veldig fascinerende å se en fyr som Stifler i midten av førtiårene i dag prøver å finne ut av ting. En fyr som egentlig ikke har forandret seg så mye, men verden har forandret seg. Du vet, hvordan ville livet hans være? ... Er det en morsom slutt på en historie? Jeg vet ikke om det noen gang kommer til å skje."

Vi kan ikke nekte for at det høres ut som en ganske morsom idé, spesielt nå som alle skuespillerne begynner å bli litt gamle. For selv om American Pie Presents-filmene var absolutt søppel var de tre første strålende, og til og med Reunion beholdt magien.

Hvor interessert ville du vært i flere filmer med Stifler og de andre?