Second Extinction forlater Early Access og lanseres for fullt i oktober

Noen av Just Cause-utviklerne ønsket altså å prøve noe nytt da de dannet Systemic Reaction, og etter nesten to år i Early Access er det straks tid for å se "sluttresultatet".

Traileren under avslører at Second Extinction skal ta dinosaurjakten til nye høyder når spillet lanseres skikkelig den 20. oktober. De som allerede koser seg med den tidlige utgaven kan da se frem til omtrent dobbelt så mange steder å utforske, to helt nye dinosaurarter og en rekke mutasjoner, endringer og en økning av fremgangssystemet, mer detaljerte våpenmodifikasjoner, muligheten til å forbli i verdenen i stedet for å kastes ut til menyene etter hver kamp og litt annet småtteri. Mesteparten av dette kan du se glimt av i traileren under.