Secret Level kunne ha hatt Doom- og Halo-crossovere

Tim Miller og Prime Videos Secret Level presenterte seg selv som en ode til videospill, og ga oss animerte spesialserier om våre favoritttitler, karakterer og mer. Noen var imidlertid irriterte over at favorittkarakterene deres ikke fikk cameos i serien, ettersom store navn som Master Chief og Doom Slayer ble utelatt.

I en samtale med Collider forklarte imidlertid Tim Miller og regissør Dave Wilson at begge karakterene kunne ha vært med i samme episode på et tidspunkt. "Den kreative direktøren hos id [Software] er en god venn av oss, og det samme er folk hos Microsoft, så vi gjorde en stor bønn fordi en av tingene både Tim og jeg ville elske å gjøre er å gjøre noe som for øyeblikket ikke er tilgjengelig i spillene, som crossovers," sa Wilson.

"Vi ville lage en Master Chief/Doom Slayer crossover-episode, og jeg brukte en hel helg på å lage dette lidenskapelige brevet fra barndommen min. Og det var akkurat det Tim sa; de sa 'nei'."

På spørsmål om hvorfor visse karakterer ble utelatt fra serien, sa Tim Miller følgende: "Jeg blir litt irritert når jeg leser på nettet, og de sier: 'Vent litt, disse drittsekkene tok Spelunky når de kunne ha tatt Halo?' Eller noe sånt. Jeg tenker: "Tror du ikke vi har snakket med Halo eller noe?"

Vi vet at Secret Level allerede får en andre sesong, så kanskje vi får se mer av spillheltene våre i den.