Secretlab har kommet opp med en smart måte å gjøre spillstolen din om til en hvilestol

Vi vet alle hvordan det er å sitte i en rangeringskø i et videospill og vente i 10, kanskje til og med over 20 minutter på at en kamp skal bli matchet. Heldigvis har folkene hos Secretlab en flott måte å bruke denne tiden på en meningsfull måte.

Et nytt tillegg til mange av stolene, kjent som Recliner Add-On, gjør at du kan lene deg tilbake og slumre bort uten å faktisk reise deg fra spillstolen og finne en mer komfortabel sittesituasjon. Det er i hovedsak en pute som monteres på stolens understell, og som gjør det mulig for brukerne å heve og strekke ut beina på en Memory Foam-pute som kan justeres for å støtte enda flere stillinger.

Tillegget selges for £199, men du trenger selvfølgelig en Secretlab-stol for å montere den, og disse selges i en rekke prisklasser, mange godt over £700. Hvis du likevel er interessert i dette tillegget til hvilestolen, lover Secretlab en installasjonsprosess på tre minutter, brukbare vinkler mellom 0 og 80 grader, en gassfjærmekanisme med spakvirkning og en kompakt design som "kan plasseres under seteunderstellet, slik at den aldri er i veien for deg. Forleng den når du trenger den. Brett den bort når du ikke trenger den."