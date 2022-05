SEGA forventes å slippe flere remakes og remastere innen april 2023

HQ

En rekke spillselskap offentliggjør for tiden sine finansrapporter fra mars 2021 - mars 2022, der de ser tilbake på årets som har gått og lover gull og grønne skoger for året som kommer. For SEGA var 2021 ifølge dem betydelig bedre enn 2020, med økt salg for både PC og konsoll, og i 2022 forventes både økte salgsinntekter og en rekke nye titler.

Disse titlene, 13 i antall, inkluderer en hel haug med spill beskrevet som remakes, remastere eller spin-offs. Titler som har gått under denne kategorien det siste året er spill som Sonic Colours Ultimate, Super Monkey Ball Banana Mania, som til sammen har solgt over fire millioner eksemplarer. Innen neste år tror SEGA at spill i denne kategorien - inkludert Sonic Origins med lanseringsdato 23. juni - vil selge over fem millioner eksemplarer, og dermed overgå 2021. At høybudsjetts-rebootene av Crazy Taxi og Jet Set Radio, som vi har rapportert om før, vil bli utgitt i løpet av dette regnskapsåret bør vi dog ikke regne med.

Når det gjelder SEGAs "vanlige" titler, altså de som ikke faller inn i kategorien remakes og remastere, forventes de å selge mer enn dobbelt så mye som i fjor; nærmere 13 millioner. Vi vet imidlertid ikke hva de baserer denne store spådommen på, men Sonic Frontiers er nok en av grunnene til såpass høye ambisjoner.