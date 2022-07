Sega Genesis Mini 2 lanseres i oktober

HQ

Det var allerede kjent fra før at Sega jobber med en Mega Drive Mini 2 som skal slippes i Japan i løpet av høsten. I går ble også dens amerikanske ekvivalent annonsert, noe som betyr at enheten også (som forventet) er på vei til de vestlige markedene - der Europa imidlertid ennå ikke er bekreftet.

Den amerikanske versjonen heter Genesis Mini 2 og har andre spesifikasjoner enn Genesis Mini som ble utgitt for tre år siden. Denne har både mer lagringsplass og bedre datakapasitet, som vil bli brukt til større og mer krevende Sega CD-titler. Vi er lovet mer enn 50 spill, alle nye for minikonsollene, hvorav 23 er bekreftet:

After Burner II

Alien Soldier #

Bonanza Bros.

Fantasy Zone (arcade port to Genesis spec)

Lightening Force

Mansion of Hidden Souls **

Night Striker ** #

The Ninjawarriors ** #

The Ooze

OutRun

OutRunners

Rainbow Islands Extra

Rolling Thunder 2

Shining Force CD **

Shining in the Darkness

Silpheed **

Sonic 3D Blast

Sonic CD **

Splatterhouse 2

Star Mobile (previously unreleased)

Super Hang-On

Vectorman 2

Virtua Racing

**: Sega CD

#: Japanese version

Genesis Mini 2 lanseres 27. oktober og kommer med en kontroller med seks knapper. Vi er også lovet at kontrolleren fra den originale Mega Drive Mini vil være kompatibel med denne. For mer informasjon, sjekk ut videoen nedenfor og besøk den offisielle hjemmesiden.

