Sega introduserer Like a Dragon: Infinite Wealth -gjengen

Like a Dragon: Infinite Wealth lanseres faktisk denne uken, og vi spiller frenetisk i forkant av anmeldelsen vår, som kommer i god tid før premieren 26. januar. Men med så kort tid igjen synes Sega nå at det er på tide at vi får et lynkurs i historien og karakterene - og det er akkurat det de leverer i sin nyeste video.

For å gjøre det hele enda bedre, får vi også se litt gameplay av det som kommer. Du bør absolutt ta en titt nedenfor og bli bedre kjent med den elskelige tullebukken Ichiban Kasuga, som er hovedpersonen i dette nye eventyret, og vennene hans.