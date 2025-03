Sega lover færre spill, men større investeringer i sine vinnende franchiser

HQ

Sega har innrømmet at de i det kommende regnskapsåret kan komme til å gi ut færre fullstendige titler, men samtidig har de store planer om å styrke sine største franchiser og mest betrodde utviklere.

I en nylig inntjeningsspørsmål og svar via VGC sa den gigantiske utgiveren at selv om den kanskje ikke kan skryte av samme mengde fullstendige utgivelser som den hadde i dette regnskapsåret, er det fortsatt håp om at det blir et sterkt år. Med et nytt Sonic Racing-spill, Shinobis tilbakekomst sammen med Jet Set Radio og Crazy Taxi, kan vi se noen sterke lanseringer fra Sega.

Det er også en forventning om at mange titler som ble utgitt det siste regnskapsåret, som Metaphor: ReFantazio, Sonic X Shadow Generations og mer vil styrke selskapets inntekter i det kommende regnskapsåret.

Men på spørsmål om det var interessert i å kjøpe utviklere for å styrke utgivelsene, viste Sega i stedet at de ønsker å gå en annen vei. I stedet vil de forsøke å legge til utviklere i teamene som jobber hos Atlus, Ryu Ga Gotoku Studio og Sonic Team, for å holde hovedfranchisene sunne.