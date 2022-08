Sega Mega Drive Mini 2 kommer til Norge i oktober

HQ

En av grunnene til at jeg ikke har skrevet om Sega Genesis Mini 2 før er at det stadig har blitt presisert at konsollen bare vil lanseres i USA og Japan. Det blir ikke tilfellet likevel.

Sega Mega Drive Mini 2 som den skal hete her vil nemlig også lanseres i Norge den 27. oktober, så da passer det utrolig godt at vi har fått en trailer som avslører alle spillene som er inkludert. Derfor vet vi at minikonsollen sannelig vil ha noen spill som aldri har vært på markedet før heller. Vår utgave vil bare inneholde en av disse, mens de to andre skjuler seg i den japanske utgaven. Her er i alle fall alle vi får:

Mega Drive-spill





After Burner 2



Alien Soldier



Atomic Runner



Bonanza Bros



ClayFighter



Crusader of Centy



Desert Strike



Devi & Pii (ikke gitt ut før)



Earthworm Jim 2



Elemental Master



Fantasy Zone (new port)



Fatal Fury 2



Gain Ground



Golden Axe II



Granada



Hellfire



Herzog Zwei



Lightening Force / Thunder Force IV



Midnight Resistance



The Ooze



Out Run



Out Runners



Phantasy Star II



Populous



Puyo Puyo Sun (new port)



Rainbow Islands Extra



Ranger X



The Revenge of Shinobi



Ristar



Rolling Thunder 2



Shadow Dancer 2



Shining Force II



Shining in the Darkness



Sonic 3D Blast



Space Harrier II (new port)



Spatter (unreleased)



Splatterhouse 2



Star Mobile (new port)



Streets of Rage 3



Super Hang On



Super Locomotive (new port)



Super Street Fighter II



ToeJam & Earl in Panic on Funkotron



Truxton



Vectorman 2



Viewpoint



Virtua Racing



Warsong



Mega CD-spill





Ecco the Dolphin CD



Ecco: The Tides of Time CD



Final Fight CD



Mansion of Hidden Souls



Night Striker



Night Trap



The Ninja Warriors



Robo Aleste



Sewer Shark



Shining Force CD



Silpheed



Sonic CD



Om dette høres og ser interessant ut kan det være lurt å forhåndsbestille, for Sega hevder at dagens situasjon har gjort sitt for at de ikke vil klare å produsere nok til å fylle den forventede etterspørselen.