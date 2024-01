Sega of America sier opp 61 ansatte

HQ

Det føles som om nesten hver eneste dag i januar 2024 har budt på nyheter om oppsigelser i spillbransjen, og selv om vi gjerne skulle sett at denne trenden tok slutt, har vi nå fått nok en historie om folk som mister jobben.

Sega of America er det siste selskapet som har sagt opp folk. Som først oppdaget av en Twitter-bot som spionerer på oppsigelser, viser en ny WARN-melding (Worker Adjustment and Retraining Notification) at 61 personer skal sies opp fra Sega of America.

Vi er ikke sikre på hvorfor dette har skjedd, ettersom Sega ennå ikke har kommentert permitteringene, men vi kan tenke oss at det bare er et tidsspørsmål før det kommer en offisiell uttalelse.