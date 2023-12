Sega remaker en rekke klassikere

HQ

Det er mange gamle Sega-spillere som aldri har sluttet å be om nye installasjoner i klassiske serier som Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi og selvfølgelig Streets of Rage. Og... la oss bare si at Sega hadde en hyggelig overraskelse på lur under The Game Awards - for alle disse får nye installasjoner.

Selv om vi ikke vet noe mer (ikke engang formater), har vi en første trailer å vise deg. Ta en titt på den nedenfor, men vær forsiktig, det er på grensen til at det er for mye Sega awesomeness å håndtere.