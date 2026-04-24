Sega satser alt på nostalgi med Sega Universe

HQ

Som du sikkert vet, er Sega i ferd med å gjenoppfinne sin historie ved å vende tilbake til sine mest elskede franchiser. Dette ble annonsert på The Game Awards 2023, for to og et halvt år siden, og skulle inkludere titler som Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi og Streets of Rage.

Siden den gang har også Ecco the Dolphin og Virtua Fighter 6 blitt lagt til på listen, og nå annonserer de at dette handler om mer enn bare spill. Gjennom Bluesky lanserer de nå Sega Universe-konseptet, komplett med slagordet: "No old, stay gold", og de presenterer det hele på en retroinspirert nettside med klassisk Sega-musikk og tekst som virkelig oppsummerer selskapets historie om å våge å prøve alt, uansett hvor sprøtt det måtte ha virket:

"'Sunn fornuft? Vi bestemte oss for å krasje rett inn i den. Vi stilte oss for alvor spørsmålet: "Kan ikke dette være mer interessant? Og skapte landskap som ingen hadde sett før.

"Grovt. Nesten hensynsløst. Noen ganger gikk vi på trynet. Men det var nettopp derfor det var ekte. Selv når folk lo av utfordringen, lyste den klarere enn noe annet."

Sega sier ikke eksplisitt at alle merkene de lister opp på nettstedet vil bli nye spill, men legger til at de "beyond games" også planlegger å "expand into film, music, fashion, and even further forms of entertainment." Her er listen over merkevarer som hittil er kunngjort som vil gjøre comeback på en eller annen måte :



Fantasy Zone



Outrun



Streets of Rage



Rent a Hero



Guardian Heroes



NiGHTS



Dynamite Deka



Sakura Wars



SGGG



HQ

De avslutter med følgende vakre setning, fylt av håp for alle oss som vokste opp med Segas dristige og kreative kreasjoner :

"Vi vil sette søkelyset på tidligere elskede verk som fansen fortsatt setter pris på, og dele nye måter å glede seg over dem på som overskrider spillverdenen."