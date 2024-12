Sega setter i gang et bevaringsinitiativ midt i usikkerheten rundt størrelsen på spillbiblioteket

HQ

Sega, et fremtredende videospillselskap med en historie som strekker seg tilbake til slutten av 1960-tallet, har innrømmet at de er usikre på nøyaktig hvor mange spill de eier. Denne innrømmelsen ble gjort av Yosuke Okunari under SIGGRAPH 2024, der han diskuterte Segas nylige initiativ for å dokumentere og bevare utviklingsmateriale knyttet til spillene sine. Det er verdt å merke seg at Sega først begynte å prioritere bevaringsarbeidet i 2023.

I årenes løp har Sega utvidet sin portefølje av immaterielle rettigheter ved å kjøpe opp andre selskaper, deriblant Technosoft og Atlus, noe som har gjort det stadig mer utfordrende å holde oversikt over alle spilltitlene deres. Okunari fremhevet at tidligere forsøk på å bevare immaterielle rettigheter har ført til produkter som Mega Drive Mini, retrospill i Yakuza-serien og 3D Classics-serien på Nintendo 3DS. I tiden fremover planlegger Sega å utvikle en omfattende database som omfatter datterselskaper og tilknyttede selskaper, som Atlus, Sammy og Technosoft.

Under presentasjonen ble det vist et lysbilde som indikerte at Sega for øyeblikket ikke er klar over det totale antallet spill de har rettigheter til. Interessant nok antydet dette lysbildet også at Sega har rettighetene til spillkatalogen til Warp, et selskap grunnlagt av avdøde Kenji Eno.