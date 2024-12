Sega skifter fokus: Ingen mini Saturn- eller Dreamcast-konsoller planlagt

HQ

Hvis du hadde håpet på en miniatyrisert versjon av Sega Saturn eller Dreamcast, har vi skuffende nyheter. Shuji Utsumi, administrerende direktør for Sega i Amerika og Europa, avslørte nylig i et intervju at selskapet ikke har noen planer om å produsere flere minikonsoller. I stedet har Sega tenkt å fokusere på moderne spillere, og ønsker å unngå å bli stemplet som et retro-fokusert selskap.

"Jeg går ikke i Mini-retningen. Det er ikke meg. Jeg ønsker å omfavne moderne spillere. Vi er ikke et retro-selskap. Vi setter stor pris på arven vår, vi verdsetter den, men samtidig ønsker vi å levere noe nytt - ellers blir vi historie. Det er ikke det vi sikter mot", uttalte Utsumi.

Denne holdningen har også blitt gjentatt av Sega Japan, som ironisk nok er i ferd med å gjenopplive flere klassiske spillfranchiser, blant annet Golden Axe, Crazy Taxi, Shinobi og Jet Set Radio.

Tidligere lanserte Sega miniversjoner av ikoniske konsoller som Mega Drive Mini, Mega Drive Mini II og Game Gear Micro, hvorav sistnevnte ble utgitt eksklusivt i Japan. Det ser imidlertid ut til at den epoken nå er over. En trist vending, spør du oss.

Hadde du håpet på en mini Saturn eller Dreamcast? La oss få vite det!