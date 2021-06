SEGA: Sonic Rangers legger fundamentet for fremtidige Sonic-titler

Tilbake i mai feiret SEGA deres ikoniske maskot Sonic sitt 30-årsjubileum med avsløringen av tre spii: remasteren Sonic Colours: Ultimate, en samling av pinnsvinets eventyr kalt Sonic Origins og ikke minst et helt nytt stort Sonic-spill, som kommer neste år og heter visstnok Sonic Rangers.

3D Sonic-spill har ikke fårr den beste mottakelsen de siste årene, men SEGA har likevel meget høye ambisjoner for det kommende spillet.

I et intervju med Sonic Stadium forteller spillets produsent og leder av Sonic Team, Takashi Iizuka, at spillet etter planene blir starten på en ny æra for Sonic.

"The new title in development is progressing towards a 2022 release, so I can't really call it an Anniversary title. However, Sonic Adventure laid the foundation for 20 years of Sonic titles after its release, so in the same way I really hope that this new title releasing in 2022 lays the foundation for the following future Sonic titles - that is the idea behind the challenge for the team."

Sonic Adventure var det første ordentlige 3D Sonic-spillet (Sonic 3D Blast var i et isometrisk perspektiv) og la fundamentet for serien den gang. Det er også et ganske solid spill, så hvis Sonic Rangers virkelig blir et så stor skritt for serien, har vi forhåpentligvis noe godt i vente.