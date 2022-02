SEGA tar et siste farvel med sine egne arkadehaller

HQ

En epoke i den japanske spillhistorien er over. Den legendariske utvikleren og tidligere konsollprodusenten SEGA har, ifølge a href="https://tojodojo.com/sega-sell-all-remaining-shares-in-their-arcades-and-exit-the-arcade-buisness/" target="_blank">Tojo Dojo</a>, bestemt seg for å kaste inn håndkledet og selge SEGA Entertainment Division, som stod for driften av deres arkadehaller.

Salget kommer etter at de allerede slitende arkadehallene led store tap under pandemien. I 2020 solgte SEGA 85% av aksene til selskapet Genda Inc, og nå er den resterende andelen solgt. De resterende SEGA-arkadehallene vil bli drevet under navnet GiGO i fremtiden. SEGA vil fortsatt lage arkadespill, men det er nok flere enn oss som føler at det egentlig ikke blir det samme?

Til tross for de siste årenes vanskeligheter er arkadescenen fortsatt stor i Japan sammenlignet med den vestlige verden, og her er fenomenet praktisk talt utryddet bortsett fra noen få (nydelige) relikvier. Ønsker du å oppleve storhetstiden til SEGA-arkadehaller og suge til deg litt av den stemningen, kan du som kjent spille på flere SEGA-kabinetter i blant annet Yakuza: Like a Dragon, noe vi på det varmeste kan anbefale.