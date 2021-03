Sega var den høyest rangerte utgiveren på Metacritic i 2020

Du ser på Annonser

Metacritic samler anmeldelser fra spillsider og brukere for å gi en snittscore. Hvert år leverer de også en rapport om hvilken utgiver som har vært best i løpet av året, og i 2020 gikk visst æren til Sega.

Det betyr at den japanske giganten slo store utfordrere som Annapurna Interactive, Capcom, Sony og Activision Blizzard, som følger deretter i tur og orden. Her er de ti beste:



1. Sega

2. Annapurna Interactive

3. Capcom

4. Sony

5. Activision Blizzard

6. Microsoft

7. Aksys Games

8. No More Robots

9. Nintendo

10. Devolver Digital



Noen av spillene som bidro til Segas seier er Football Manager 2021 (85), Persona 4 Golden til PC )87), Yakuza: Like a Dragon (83) og Yakuza 0 til Xbox One (90). Vinneren i 2019 var for øvrig 505 Games som i år raste ut av listen og må nøye seg med en 13. plass.

Takk, PC Gamer