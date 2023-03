Sega: "Vi dedikerer denne måneden" til Ryu ga Gotoku Studio

HQ

I fjor høst annonserte Sega Like a Dragon 8 og avslørte også at de har flere prosjekter som kommer i videospillserien som frem til Like a Dragon: Ishin var kjent som Yakuza på disse kanter.

Førstnevnte er oppfølgeren til det elskede Yakuza: Like a Dragon, og fortsetter Ichibans historie etter det forrige eventyret, og detaljer om de andre prosjektene er foreløpig ukjente. Men heldigvis virker det som om skal få mer informasjon denne måneden.

Sega har nå erklært mars som en feiring av Ryu ga Gotoku Studio, og legger til at vi kan se frem til "mye morsomt innhold, gaver og mange andre overraskelser". Selv om de ikke spesifikt nevner informasjon om kommende titler virker det som om det ville være fornuftig ettersom det er en hel måned med feiringer av et videospillstudio hovedsakelig kjent for Like a Dragon-serien.

La oss krysse fingrene, så kommer vi tilbake så snart vi vet mer.