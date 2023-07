Sega vil være til stede på Gamescom

HQ

Selv om Sega ikke har vært konsollprodusent på over to tiår, er de fortsatt et selskap som mange spillere elsker. Og nå vil Sega fortsette å spre glede, for de har bekreftet at de kommer til Gamescom neste måned (23.-27. august 2023 i Köln).

Vi forventer å se mer av spill som Total War: Pharaoh, Persona 5 Tactica, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sonic Superstars og Samba de Amigo Party Central. Forhåpentligvis har Sega også noen overraskelser på lager for det europeiske spillpublikummet.

Gamereactor vil være på Gamescom, så du kan forvente å lese om alt som skjer når det skjer.